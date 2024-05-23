Новый виток конфликта: почему теперь Успенская собирается подать в суд на Киркорова

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 32 0

Любовь Успенская направила Филиппу Киркорову досудебную претензию из-за его слов

Новый виток конфликта: почему теперь Успенская собирается подать в суд на Киркорова

Фото: Клементьева Елизавета / ТАСС

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Знаменитости ведут открытую вражду уже несколько месяцев.

Конфликт знаменитых российских артистов Филиппа Киркорова и Любови Успенской набирает обороты. Неделю назад певица отправила поп-королю досудебную претензию, в которой потребовала опровергнуть высказывания, прозвучавшие в недавнем интервью исполнителя. Как сообщает KP.RU, Любовь оскорбил, что Филипп назвал ее «попрошайкой», которая «начала выклянчивать деньги».

Сам же Киркоров не спешит отвечать Успенской, чем явно сильно досаждает артистке.

«Напомню, что ранее Филипп Киркоров обратился в Замоскворецкий суд города Москвы с иском о взыскании за фразы, произнесенные Любовью Успенской, в том числе слово „женаненавистник“ — десять миллионов рублей в счет компенсации морального вреда. Параллельно с тем недавно в СМИ было размещено интервью Филиппа Киркорова, где он называет мою доверительницу попрошайкой и говорит о том, цитирую — что она „клянчит шмотки, подарки“. При таких обстоятельствах нам ничего не оставалось, кроме того, как обратиться к нему с досудебной претензией», — сообщает адвокат певицы Елена Сенина.

У Киркорова осталось три дня из десяти, чтобы ответить на претензию. В противном же случае Успенская будет иметь полное право обращаться в суд.

По словам адвоката артистки, они находятся в недоумении от того, что поп-король требует с певицы такую большую сумму, однако они «вынуждены участвовать в этом противостоянии».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что омрачило день рождения Филиппа Киркорова.

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