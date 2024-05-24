Мантуров рассказал о создании новой госпрограммы вооружений

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Мантуров: идет формирование новой госпрограммы вооружений на десять лет

Мантуров рассказал о создании новой госпрограммы вооружений

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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В документе на 2025–2034 годы должен появиться раздел технологий искусственного интеллекта.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о создании новой государственной программы вооружений России на ближайшие десять лет.

«Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год», — заявил Мантуров.

Он уточнил, что работа ведется во взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией. Действующая госпрограмма вооружений завершится в следующему году, добавил Мантуров.

Известно, что в документе должен появиться раздел технологий искусственного интеллекта, что обусловлено новыми реалиями ведения боя.

Работу над госпрограммой вооружений на период с 2025 по 2034 год Мантуров анонсировал в декабре прошлого года, будучи в должности главы Минпромторга. Тогда он заявил, что Россия перегнала страны «коллективного Запада» по объему производства вооружений и намерена не потерять заданный темп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за рубежом растет спрос на российское оружие, применяемое в ходе проведения спецоперации. По данным «Ростеха», экспортный портфель российской оружейной отрасли на сегодня составляет почти 60 миллиардов долларов.

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