Праздник для всего зоопарка: панда Катюша отметила 9 месяцев

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

Опубликованы кадры, как панда Катюша пробует съедобный подарок

Фото, видео: Московский зоопарк / ТАСС; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Крохе вручили вкусный подарок.

Сотрудники Московского зоопарка вручили панде Катюше вкусный подарок в честь девяти месяцев со дня ее рождения. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Катюша получила маленький подарок в девять месяцев. Повертела, покрутила, но решила — попробую позже», — говорится в сообщении.

На опубликованных Акуловой кадрах черно-белая кроха держит в лапке подготовленное угощение на палочке с цифрой девять. Панда немного пожевала листья, но сразу кушать не стала.

Как и всегда, Катюша сражает поклонников своим обаянием наповал.

«Зубастик маленький»;

«С днем рождением наша любимая малышка наша звездочка»;

«Мишутка совсем взрослая стала, лапочка», — восхищаются в комментариях к видео поклонники.

Катюша родилась в Московском зоопарке в августе 2023 года. Ее родителей привезли из Китая в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как панда Катюша ест с мамой бамбук.

+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

18:30
«Мечтаю»: Успенская хочет выпустить альбом на стихи представителя МИД РФ Захаровой
18:19
Парламент Грузии запустит процедуру преодоления вето на закон об иноагентах
18:18
Путин назвал «политической пургой» слова еврокомиссара о судьбе Фицо
18:14
«Основы достаточно устойчивы»: Путин о будущем Ирана после гибели Раиси
18:07
Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
18:07
Праздник для всего зоопарка: панда Катюша отметила 9 месяцев

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Супруга главы Федерации еврейских общин ослепла после пластической операции
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Мокей Мокрый: что можно и нельзя делать 24 мая

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео