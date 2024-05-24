Праздник для всего зоопарка: панда Катюша отметила 9 месяцев

Опубликованы кадры, как панда Катюша пробует съедобный подарок
Фото, видео: Московский зоопарк / ТАСС; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru
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Крохе вручили вкусный подарок.
Сотрудники Московского зоопарка вручили панде Катюше вкусный подарок в честь девяти месяцев со дня ее рождения. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
«Катюша получила маленький подарок в девять месяцев. Повертела, покрутила, но решила — попробую позже», — говорится в сообщении.
На опубликованных Акуловой кадрах черно-белая кроха держит в лапке подготовленное угощение на палочке с цифрой девять. Панда немного пожевала листья, но сразу кушать не стала.
Как и всегда, Катюша сражает поклонников своим обаянием наповал.
«Зубастик маленький»;
«С днем рождением наша любимая малышка наша звездочка»;
«Мишутка совсем взрослая стала, лапочка», — восхищаются в комментариях к видео поклонники.
Катюша родилась в Московском зоопарке в августе 2023 года. Ее родителей привезли из Китая в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как панда Катюша ест с мамой бамбук.
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