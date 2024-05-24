Праздник для всего зоопарка: панда Катюша отметила 9 месяцев

Крохе вручили вкусный подарок.

Сотрудники Московского зоопарка вручили панде Катюше вкусный подарок в честь девяти месяцев со дня ее рождения. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Катюша получила маленький подарок в девять месяцев. Повертела, покрутила, но решила — попробую позже», — говорится в сообщении.

На опубликованных Акуловой кадрах черно-белая кроха держит в лапке подготовленное угощение на палочке с цифрой девять. Панда немного пожевала листья, но сразу кушать не стала.

Как и всегда, Катюша сражает поклонников своим обаянием наповал.

«Зубастик маленький»;

«С днем рождением наша любимая малышка наша звездочка»;

«Мишутка совсем взрослая стала, лапочка», — восхищаются в комментариях к видео поклонники.

Катюша родилась в Московском зоопарке в августе 2023 года. Ее родителей привезли из Китая в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как панда Катюша ест с мамой бамбук.