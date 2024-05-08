Порция умиления: панда Катюша элегантно поедает бамбук

Панда Катюша ни в чем не отстает от мамы. Новым видео из жизни крохи поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем блоге.

На кадрах малышка с родительницей едят бамбук — Катюша поразительно похожа на мать. Складывается ощущение, что Диндин просто скопировали, уменьшили и вставили изображение рядом.

Кроха очень старается быть настоящей девочкой и есть красиво. Безусловно, у нее это получается.

«Как же красиво они едят. Пусть Катюша не так быстро и эффективно, как мама, но эффектно», — написала Акулова под видео.

Подписчики не оставили без внимания любимицу. Все принялись активно восхищаться малышкой.

«Малышок наш, любимый»; «Катюша ест всеми четырьмя лапами. Наша лапуля-красотуля»; «Завораживает! Интересно, много остается палочек в конце дня? Или почти все доедают?» — пишут поклонники пушистой звезды в комментариях под видео.

Катюша родилась в Московском зоопарке в августе 2023 года. Ее родители поселились в столице России пять лет назад. Они переехали из Китая в знак установления хороших дипломатических отношений между странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша поцеловала маму в нос.