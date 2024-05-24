Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 27 0

Пятилетний срок полномочий главы Незалежной истек в ночь на 21 мая.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniiar Sarsenov/Ukrainian Presi; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Россия исходит из того, что легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского закончилась. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Читайте также

«Карета превращается в тыкву»: как Украина лишилась статуса правового государства

«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии (по Украине. — Прим. ред.), как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», — отметил Путин.

В ночь на 21 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства.

Таким образом, Зеленский фактически продолжает оставаться у власти. Хотя с точки зрения Конституции Украины он теряет свои полномочия.

Стоит отметить, что не все украинские чиновники этому рады. Так, например, экс-депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник считает, что теперь глава Незалежной намерен доказывать свою легитимность с помощью диктатуры и жестоких мер.

+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

18:30
«Мечтаю»: Успенская хочет выпустить альбом на стихи представителя МИД РФ Захаровой
18:19
Парламент Грузии запустит процедуру преодоления вето на закон об иноагентах
18:18
Путин назвал «политической пургой» слова еврокомиссара о судьбе Фицо
18:14
«Основы достаточно устойчивы»: Путин о будущем Ирана после гибели Раиси
18:07
Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
18:07
Праздник для всего зоопарка: панда Катюша отметила 9 месяцев

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Супруга главы Федерации еврейских общин ослепла после пластической операции
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Мокей Мокрый: что можно и нельзя делать 24 мая

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео