Путин: Россия и Белоруссия ведут работу над созданием общего энергорынка

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 24 0

Результат будет достигнут, препятствий для воплощения идеи в жизнь нет, подчеркнул глава государства.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Россия и Белоруссия ведут работу над созданием общего энергорынка. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.

Отвечая на вопрос журналиста «Известий» Кирилла Воробьева, глава государства подчеркнул, что Россия, как и прежде, продолжает успешно осуществлять взаимодействие с коллегами из Белоруссии по развитию трех энергетических направлений — электроэнергетики, нефтегаза и атомной энергетики.

«По каждому из этих направлений у нас принято решение, там все работает», — подчеркнул он.

Пункты, касающиеся плодотворного взаимодействия по нефти и газу, акцентировал внимание Путин, все еще находятся на стадии активного обсуждения и, в частности, затрагивались и в этот визит. Предварительно, все условия, необходимые для дальнейшей разработки этой темы, имеются. Следующий этап — утверждение окончательных договоренностей.

«По поводу нефти и газа есть текущие вопросы, которые мы сегодня подробно обсуждали. Нерешенных вопросов не существует. По газу у нас все параметры согласованы на ближайшие годы. За этим горизонтом нужно будет выйти на решения, которые отвечали бы интересам наших белорусских друзей и интересам российской экономики. Работа идет в плановом порядке», — рассказал Путин.

Абсолютно штатная ситуация, по словам Путина, наблюдается и в вопросах взаимовыгодного сотрудничества РФ и Белоруссии по электроэнергетике.

«Это касается общих режимов работы, здесь никаких сбоев нет. По атомной энергетике я тоже все сказал. АЭС работает. В этой связи возникают новые возможности для работы в смежных отраслях», — описал перспективы, открывающиеся для обеих стран, Путин.

По словам президента, дело остается за малым — согласовать и утвердить предложенные специалистами подходы.

«Что касается создания общего рынка, то работа у нас двигается. Все идет в плановом режиме, никаких противоречий нет. Есть только разница подходов между специалистами. К тому моменту, как общий рынок должен заработать, мы все составляющие предполагаемых решений согласуем», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске, в рамках которых обсудили сотрудничество двух стран.

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