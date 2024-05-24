Замгубернатора Кубани Власов задержан при получении взятки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Известно, что чиновник курировал строительную сферу.

Замгубернатора Кубани Власов задержан при получении взятки

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан при получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание чиновника подтвердил источник 5-tv.ru. Детали не уточняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов по задержанию Власова пока также не поступало.

Сергей Власов работает на должности вице-губернатора Краснодарского края с 1 декабря 2022 года. В марте 2022 года возглавил департамент строительства Краснодарского края, в декабре того же года назначен на должность вице-губернатора Кубани, курирующего строительную сферу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майора Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

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