Суд оставил в СИЗО генерал-майора Попова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37 0

Бывшего командующего 58-й армией ВС РФ арестовали 17 мая на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд оставил в СИЗО генерал-майора Попова

Фото: 5-tv.ru

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Экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майора Ивана Попова суд оставил в СИЗО. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее в этот день Попова привезли во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения жалобы на его арест.

Попова арестовали 17 мая на два месяца. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позднее стало известно, что следствие ходатайствует о его переводе под домашний арест.

По данным следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката стоимостью свыше 130 миллиона рублей, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бывшему командующему 58-й армией ВС РФ Попову предъявили обвинение.

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