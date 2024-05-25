Парламент Чечни поддержал назначение Даудова премьер-министром республики

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

Недавно он покинул пост председателя парламента региона.

Парламент Чечни поддержал назначение Даудова премьер-министром республики

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Парламент Чечни поддержал кандидатуру экс-спикера Магомеда Даудова для назначения на должность председателя правительства республики.

«Сегодня депутаты парламента Чеченской Республики на очередном пленарном заседании единогласно поддержали мою кандидатуру для назначения на должность председателя правительства ЧР», — написал Даудов в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Даудов решил досрочно уйти с поста председателя парламента Чечни. Он поблагодарил депутатский корпус за эффективную работу.

Отвечая на вопрос, где в дальнейшем будет работать, он сказал, что главное — «быть на пути Ахмата-Хаджи Кадырова». Решение Даудов принял по итогам совещания с главой региона Рамзаном Кадыровым.

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