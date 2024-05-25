Беременная Хейли Бибер решила щегольнуть стройным телом

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Хейли Бибер опубликовала новые фото с округлившимся животом

Беременная Хейли Бибер решила щегольнуть стройным телом

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/RW

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Модель путешествует по Японии, делится впечатлениями и стильными луками.

Модель Хейли Бибер (в девичестве — Болдуин) и ее муж, певец Джастин Бибер, путешествуют по Японии и наслаждаются новым статусом будущих родителей. Беременная модель с удовольствием подхватила тренд на оголенный живот по примеру Рианны — и выбирает все более смелые наряды.

В каждом образе главным акцентом становятся округлившиеся формы. Совсем недавно пара объявила о скором пополнении в семействе, опубликовав в соцсетях кадры трогательной фотосессии.

С тех пор Хейли активно делится снимками в положении. На одном она позирует в укороченном топе и брючках с низкой посадкой, на другом — в кожаном жилете, эффектно подчеркивающем живот.

«Маленькие вишенки на моих ногтях, маленькие вишенки в моем животе», — так модель подписала фото.

Хейли Бибер не скрывает растущий живот, а гордо его демонстрирует. Instagram* / haileybieber

Возможно, это очередное подтверждение слуха, что пара ждет рождения близнецов. О двойне в прессе заговорили после комментария Патти Маллетт, матери Джастина Бибера, которая благодарила молодых за внуков, а не за внука.

И хотя женщина объяснила, что имела в виду и последующих детей сына, поклонники все еще ждут близнецов. В мае 27-летняя Хейли впервые публично сообщила, что ждет ребенка от Джастина.

Ее представитель позже поведал журналистам — она на шестом месяце беременности. В честь будущего малыша супруги провели романтическую церемонию, на которой зачитали любовные клятвы. На модели были фата и белое платье, влюбленные показали фанатам одинаковые обручальные кольца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джастин Бибер готовится к отцовству.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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