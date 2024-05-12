«Для него это важный проект»: как Джастин Бибер готовится к отцовству

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 21 0

Реорlе: Биберы обустраивают детскую комнату для будущего ребенка

«Для него это важный проект»: как Джастин Бибер готовится к отцовству

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/RW

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Звездная пара уже выбрала малышу имя.

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер вовсю готовятся к рождению первого ребенка — они уже приступили к обустройству детской комнаты. Об этом сообщает People со ссылкой на источник.

«Они будут отличными родителями, и Джастин будет очень вовлечен в процесс. Для него это будет следующий важный проект. Он так рад растить своего ребенка», — говорится в материале.

Также пара, как отмечается, уже выбрала имя будущему ребенку — однако оно, как и пол, держится в секрете. Пока же Биберы наслаждаются своей новой ролью и трепетно готовятся к пополнению.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина впервые показала лицо своей младшей дочери Миры-Марии. На кадрах малышка счастливо улыбается в камеру, обнимая своих родителей.

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