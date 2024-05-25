«Мои бессонные ночи»: Сысоева вновь попала в больницу после удаления опухоли

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 129 0

Актриса Надежда Сысоева вновь оказалась в больнице после удаления опухоли

«Мои бессонные ночи»: Сысоева вновь попала в больницу после удаления опухоли

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Поклонники обеспокоены здоровьем артистки.

Популярная актриса юмористического жанра Надежда Сысоева вновь оказалась в больнице. Тревожным фото знаменитость поделилась в социальной сети, снова вызвав слухи о возможном онкологическом заболевании.

выАктриса поделилась фото из больницы. Instagram* / inadenka

«Мои бессонные ночи», — подписала снимок звезда.

Причину вероятной госпитализации Сысоева пока не раскрыла. Однако фанаты не на шутку заволновались, ожидая худшего: в прошлом году артистка уже ложилась на операционный стол из-за обнаруженного новообразования в груди.

Тогда артистке провели необходимое удаление опухоли. К счастью, она оказалась доброкачественной. Теперь поклонники надеются, что с любимой актрисой все также будет в порядке и проблемы со здоровьем не вернутся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-солистка «Тату» Юлия Волкова смогла победить рак.

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