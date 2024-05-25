Ветер сорвал крышу школы на детей перед торжественной линейкой в Краснодаре

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 407 0

Пострадали по меньшей мере 12 школьников.

Фото, видео: Telegram / Евгений Наумов / emnaumov; 5-tv.ru

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Сильный ветер сорвал часть кровли школы № 29 в Краснодаре перед торжественной линейкой по случаю последнего звонка. По меньшей мере 12 детей пострадали в результате произошедшего, сообщили в краевой прокуратуре. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадали около 12 детей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что несовершеннолетние получили осколочные ранения различной степени тяжести. Как уточнили с СУ СК РФ  по краю, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Сейчас медики оказывают им помощь. Спасатели и полиция также на месте», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в городе действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru показывал последствия непогоды в Краснодаре: стихия валит деревья с корнем, а на некоторых участках линий электропередачи искрят оголенные провода.

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