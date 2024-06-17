Продюсер Фадеев выпустит новую песню с узбекской певицей Усмановой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 75 0

Это уже второй их совместный проект.

Продюсер Фадеев выпустит новую песню с узбекской певицей Усмановой

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Продюсер Максим Фадеев сообщил о своих ближайших планах. В этом году выйдет его новая песни «Звезда» с узбекской певицей Юлдуз Усмановой. Отрывок он уже презентовал в своем Telegram-канале.

«Поздравляю всех братьев и сестер мусульман со светлым праздником Курбан-байрам! Продолжаю рассказывать вам о наших ближайших планах. В этом году выйдет наш второй дуэт с Юлдуз Усмановой. Песня будет называться “Звезда“», — рассказал он.

Точную дату музыкант не назвал, однако его поклонники уже с нетерпением ждут выхода, потому что даже тот отрывок, что он опубликовал, понравился очень многим.

Это уже будет вторая песня вместе с Юлдуз Усмановой. В октябре 2023 года они работали над совместным проектом «Скажи мне имя». Продюсер тогда отметил, что Усманова стала идеальным партнером для такого дуэта и это большая честь работать с ней.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица МакSим опровергла слухи о завершении своей музыкальной карьеры.

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