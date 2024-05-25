Путин прибыл в Королев для осмотра объектов оборонных предприятий

Президент России Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев для осмотра производственных объектов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Так, российский лидер проведет на площадке головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) встречу с руководителями оборонных предприятий.

В совещании примут участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и другие. Также приглашены гендиректор ОДК Вадим Бадеха, гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и другие.

Так, в ходе совещания Путин предложил «сверить часы» и обсудить поставки в армию наиболее востребованных образцов вооружений.

«Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития ОПК России, в том числе как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружений и техники», — заявил Путин.

Ожидается, что после совещания глава государства осмотрит ряд производственных объектов, таких как сборочных цех и центр наземных испытаний.