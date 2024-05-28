«Мы там рубанем как следует»: Солист «Монгол Шуудан» рассказал о завершении тура

Изначально музыкантами двигало просто желание играть музыку, которая им по душе, а в итоге это вылилось в десятилетия совместного творчества.

Рок-группа «Монгол Шуудан» которое десятилетие взрывает концертные залы своей энергичной и живой музыкой. Вот уже 35 лет коллектив не просто держится на плаву, но и продолжает расти. Так в чем же секрет актуальности группы и когда завершится юбилейный тур по необъятной Родине, выяснила корреспондент 5-tv.ru в диалоге с солистом музыкального коллектива Валерием Скородедом.

«На нашем творческом пути у нас были всплески и разные отклонения от идеологии так скажем. Да, это было связанно с тем, что менялось время, и все знают, как оно менялось, и нам приходилось подстраиваться, чему не очень была рада, опять же, наша целевая аудитория», — признался артист.

Однако несмотря на значимые изменения, Скородед также отметил, что в итоге группа все равно вернулась к истокам.

«Многие почитатели наши и фанаты, они наоборот вспоминают про те времена и с чувством, не знаю, как сказать, какой-то особой благодарностью, они хранят не совсем, так скажем, удачные пластинки, там 2 или 3, того периода, но коллекционно, это представляет для них определенную ценность», — добавил солист.

По словам артиста рок-группы, изначально ими двигало именно желание играть и любовь к своему делу. Они проводили по два-три концерта в день в разных краях столицы, и самое главное — были счастливы! Может, именно эта бешеная энергетика и привела группу к юбилейному туру?

«И завершим мы наш тур на фестивале, как я знаю, старейшего опен-эйра, под названием KinRock в Калининграде. И соответственно, мы сыграем там нашу программу «На радость всем», — рассказал солист легендарной группы Валерий Скородед.

А секрет успеха группы прост: нужно излучать сильную энергетику, которая будет не подвластна ни времени, ни обстоятельствам, ни годам.

«Для меня есть такое понятие как энергетика. То есть я абсолютно уверен в том, что, если в человеке присутствует какая-то энергетика или энергия, я не знаю, как это сказать, то он успешен будет всегда и во всем», — пояснил артист.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в этом году 40-летие отмечает еще один легендарный рок-коллектив — «Алиса».