«Будут „Алиса“ и Deep Purple»: актер Устюгов рассказал о грядущем рок-фестивале

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 52 0

Устюгов сообщил о рок-фестивале в Калининграде с участием «Алисы» и Deep Purple

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда «Ментовских войн» и его группа «Экибастуз» тоже примут участие в крупнейшем музыкальном событии.

На предстоящем рок-фестивале K! nRock в Калининграде выступят российская группа «Алиса» и маэстро Joe Lynn Turner — золотой вокал таких исполнителей классики мирового рока как Rainbow и Deep Purple Об этом 5-tv.ru рассказал актер Александр Устюгов перед сольным концертом со своим ансамблем «Экибастуз» в Москве.

«Там заявлены серьезные американские группы и Deep Purple. Опять же прибалтийские группы, которые мы все очень любим, тоже должны появиться, и мои любимые группы из Казахстана. Думаю, что мы славно проведем время», — поделился Устюгов.

Он отметил, что легендарная группа Константина Кинчева «Алиса», которая в прошлом году отметила 40-летие творческой деятельности, станет хедлайнером фестиваля.

По словам звезды сериала «Ментовские войны», в России постепенно возрождаются крупнейшие рок-фестивали, прекратившие деятельность с началом пандемии коронавируса. Фестиваль в Калининграде станет одним из первых таких масштабных музыкальных событий после долгого перерыва. Устюгов признался, что рад приглашению принять в нем участие со своей группой.

«Когда собирается огромное количество музыкантов в одном месте, возникает потрясающая энергия. Зрители, которые приходят на эти фестивали, дополняют эту энергию, мощь», — объяснил свой энтузиазм актер.

Для Устюгова также важно, что каждый фестиваль — это встреча с новым зрителем, потому что в одном месте собираются поклонники разных исполнителей.

«Это все время опыт выхода на площадку, когда люди понятия не имеют, кто ты и что ты играешь. И нужно привлечь своими барабанными брейками или еще чем-то, когда люди поворачиваются, оставляют свои важные фестивальные дела и приближаются к сцене. Поэтому это все время вызов, и это очень интересно», — отметил Устюгов.

Он также признался, что участие в фестивале — это редкая возможность постоять за кулисами площадки, пообщаться с музыкантами, послушать и узнать что-то новое.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему крупнейший в России рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год.

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