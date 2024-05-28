Роспотребнадзор одобрил москвичам купание в трех столичных водоемах

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 53 0

Четыре зоны купания в Москве в этом году закрыты на реконструкцию.

Роспотребнадзор одобрил москвичам купание в трех столичных водоемах

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Gyngazov

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Для купания в столице одобрили три зоны. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства на своем сайте.

«По состоянию на 27 мая, в эксплуатацию приняты три зоны отдыха с купанием: „Тропарево“ (ЮЗАО), „Большой городской пруд“ (ЗелАО), „Черное озеро“ (ЗелАО)», — пишут представитель ведомства.

Всего на проверку было заявлено девять зон. В их число вошли следующие: «Левобережье» (САО), пляж «Динамо» (САО), «Головинские пруды» (САО), «Озеро Белое» (ВАО), «Тропарево» (ЮЗАО), «Мещерское» (ЗАО), «Большой городской пруд» (ЗелАО), «Черное озеро» (ЗелАО), «Большой Садовый пруд».

Представители ведомства также сообщили, что, без учета участков с водоемами, проверку пройдут 39 объектов, которые организованы для летнего досуга горожан.

Три зоны уже не прошли контроль качества. Состояние воды и песка не удовлетворили специалистов, потому на их территории запретили купальные мероприятия. К ним отнесли Левобережье (САО), Головинские пруды (САО), пляж «Динамо».

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