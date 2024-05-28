Будет что-то выпрашивать? Зеленский запланировал визит в Бельгию

С бельгийскими политиками украинский президент намерен подписать соглашение о безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Бельгию для подписания соглашения о безопасности, а также обсуждения вопроса предоставления стране самолетов F-16 и ходе обучения летчиков и техников для них. Об этом сообщила газета Le Soir.

«Его примут премьер-министр Александр Де Кроо и министр обороны Людивин Дедондер. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе его примут в военном аэропорту Мельсбрук», — сказано в материале.

По плану у Зеленского сначала подписание двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе, а дальше - поездка на военный аэродром Мелсбрука. Там он встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами самолетов F-16.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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