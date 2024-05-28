Четырехлапый скейтбордист: кот из Китая попал в книгу рекордов Гиннесса

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Кот-скейтбордист из Китая попал в книгу рекордов Гиннесса

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Naoki Morita; 5-tv.ru

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Как хозяин привил своему питомцу любовь к доске?

«Десять метров за 13 секунд» — такая запись появилась в книге рекордов Гиннесса. Установил достижение кот-скейтбордист из Китая.

К экстремальному увлечению животное приобщил хозяин, к слову — опытный дрессировщик. Своего питомца он научил прыгать через обруч, нажимать на кнопки и вести баскетбольный мяч.

А на доске пушистый спортсмен профессионально катается уже около года. По словам хозяина, талант у кота он рассмотрел случайно, когда занимался со своим псом. Несколько практических тренировок — и четырехлапый отточил технику: научился с разбегу запрыгивать на скейтборд и ускоряться, отталкиваясь задней лапой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что челябинский кот выжил после десяти минут полоскания в стиральной машинке. Хозяева заметили пропажу не сразу, поэтому животное провело довольно много времени в работающем барабане.

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