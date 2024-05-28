«Заготовили и резервные схемы»: в СДЭК назвали дату возобновления работы

В логистической компании подготовились к внештатным ситуациям.

Российский оператор доставки документов и грузов СДЭК назвала дату, когда возобновит выдачу посылок своим клиентам. В беседе с изданием Газета.ру пресс-служба логистической компании указала, что получить товары россияне смогут не позднее завтрашнего дня.

«Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — подчеркнул директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен.

Согласно первым сообщениям, сервис СДЭК внезапно приостановил работу 26 мая. Тогда приостановился как прием, так и выдача отправлений. Ответственность за масштабный технический сбой взяла хакерская группа Head Mare, которая задействовала для этого вирус-шифровальщик.

Стоит упомянуть, что пункты выдачи заказов (ПВЗ) не работают уже третий день подряд. В самой же компании пытаются успокоить клиентов, заверяя, что все посылки находятся в безопасности, а в СДЭКе активно работают над возобновлением штатной работы. В понедельник в компании рассказали, что проводится профилактика систем.

Ранее 5-tv.ru писал, как в работе «СПБ Биржи» тоже произошел технический сбой.