«Хороший маньячий взгляд»: Александр Мартынов о проблемах в кино и новом амплуа

Артист рассказал, почему легко стать «заложником» одной роли.

Актер Александр Мартынов признался в интервью 5-tv.ru, что играть несколько лет одного и того же персонажа в ситкоме — это долго и сложно для карьеры.

Мартынов рассказал, что роль Вали в сериале «Универ» принесла ему преданных зрителей, но в то же время его популярность ограничила ему круг предложений в кино.

По словам актера, для киноиндустрии рискованно звать такого артиста в свои фильмы из-за непредсказуемой реакции со стороны аудитории.

«Есть определенный зритель, который вот таким вот его [персонажа] любит. Как отреагирует зритель на новое воплощение — это непредсказуемо», — говорит Мартынов.

Таким образом, артисту очень легко стать «заложником» одной роли, которая сделала их когда-то знаменитыми.

Однако Мартынов признался, что, к счастью, почувствовал отклик от своей аудитории в вопросе поиска новых амплуа. Он заметил, что людям интересно увидеть, каким может быть его персонаж в кино, и как глубоко он мог бы раскрыться как актер в целом.

Мартынов признался, что ему импонирует роль маньяка или сумасшедшего ученого. Он считает, что его располагающее к доверию лицо могло бы хорошо раскрыть сюжет и сбить с толку зрителя.

«Рыбонька, у тебя хороший маньячий взгляд», — цитирует Александр слова кастинг-директора по поводу его внешности.

Помимо это, Александр очень хотел бы попробовать себя в роли какого-нибудь литературного героя. Кроме того, его интересуют фильмы о войне или в целом об эпохе СССР.

Более подробно о том, какое продолжение будет у сериала «Универ», о сложностях поиска новых ролей, о начале карьеры Александра в 90-х годах, а также о воспитании детей смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.