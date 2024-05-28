«Я так кайфую!» — Екатерина Климова рассказала о начале нового периода в жизни

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 74 0

Актриса Климова: вкус жизни возвращается, когда дети вырастают

«Я так кайфую!» — Екатерина Климова рассказала о начале нового периода в жизни

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Какие изменения произошли у актрисы?

Актриса Екатерина Климова снова начала чувствовать вкус к жизни. Как она призналась в беседе с HELLO!, это произошло после того, как подросли ее дети.

«В последнее время хочется что-то делать руками, плести…» — рассказала артистка.

Она также отметила, что большую часть жизни делала то, чего не хотела. Как маме четверых детей, ей приходится заниматься тем что нравится сыновьям и дочерям. Только сейчас, когда старшая девочка уже взрослая, а мальчики стали подростками, у нее потихоньку появляется время на себя.

«Когда ты многодетная мама, долгие годы все равно делаешь то, что не тебе надо, а детям твоим, семье. А сейчас дети выросли, я поняла, что у меня появилось время, и я так кайфую!» — сказала Климова.

Актриса отметила, что с появлением свободного времени ощутила вкус к жизни. Ее радует даже обычная прогулка, ведь когда-то приходилось выходить с тяжелыми колясками, велосипедами и прочим детским инвентарем.

Кроме того, Климова ходит с младшей дочерью на занятия конным спортом, любовь к которому у самой знаменитости существует с детства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Климова покорила гостей ММКФ нежным образом.

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