Глубокое декольте и бантики на спине: Климова покорила гостей ММКФ нежным образом

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 422 0

Климова пришла на ММКФ в платье с глубоким декольте

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Актриса не испугалась сильного ветра. Между красотой и практичностью выбрала первое.

Актриса Екатерина Климова ничуть не расстроилась непогоде в столице и не отменила поход на 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Знаменитость появилась на красной дорожке в длинном платье нежно-розового цвета с глубоким декольте.

Сзади наряд украшали два небольших банта. Несмотря на холод, артистка улыбалась и не подавала виду, что ей зябко.

«Привыкла к таким катаклизмам. Очень часто снимают лето зимой и наоборот. Это (ММКФ — Прим. ред.) праздник для меня всегда. Жду какого-то праздничного настроения», — сказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Климова.

Ольгу Бузову тоже не испугал московский шторм. На открытие кинофестиваля она пришла с зонтом и в закрытом платье. Кроме того, на красной дорожке ММКФ была замечена и актриса Агата Муцениеце.

Плохая погода тоже не сказалась на ее настроении, ведь рядом с ней был телеведущий Иван Чуйков. Они обнимали друг друга и выглядели счастливыми. Вероятно, совместным выходом в свет знаменитости подтвердили свой роман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в личной жизни Ольги Бузовой.

Тема:
Погода
20 апр
Снежная буря: на Петербург обрушилась непогода
19 апр
«Нужно включать мозг»: Бузову не испугал шторм и дождь в день открытия ММКФ
19 апр
Намеренно вызвали осадки? Почему на самом деле Дубай «ушел под воду»
18 апр
Дождь с грозой и сильный ветер: москвичей предупредили об ухудшении погоды 18 апреля
17 апр
Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды
17 апр
Две с половиной тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ливней
16 апр
Ливни парализовали работу международного аэропорта Дубая
16 апр
Это уже реальность: к чему человечеству предстоит готовиться из-за изменения климата
15 апр
Непогода в Москве: в конце недели в столице может пойти мокрый снег
15 апр
«Головная боль и ухудшение самочувствия»: чего ждать от магнитных бурь в апреле
+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:11
В Винницкой области боевики ВСУ расстреляли 20-летнего полицейского
11:55
Семен Пегов о Семене Еремине: «Мужественный, отважный, с чистым сердцем»
11:39
После прибытия военных инструкторов из РФ США начали выводить своих солдат из Нигера
11:23
Суд в Москве арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области
11:07
Глубокое декольте и бантики на спине: Климова покорила гостей ММКФ нежным образом
10:51
Запаниковали: ВСУ признали, что проигрывают битву за Донбасс

Сейчас читают

«Наш друг и товарищ»: коллеги вспоминают о работе с погибшим военкором Ереминым
«Мы делаем хорошее кино»: Бикович высказался об адаптациях «Холопа» в других странах
Жизнь после смерти существует? Новая теория всколыхнула научное сообщество
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок