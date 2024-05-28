«Они заберут энергию»: от какого вида летнего отдыха лучше отказаться

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 57 0

Психолог Макарова: летний отпуск нельзя проводить в мегаполисах

«Они заберут энергию»: от какого вида летнего отдыха лучше отказаться

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Речь идет не только о возможностях бюджета, но и эмоциональном состоянии.

Худшим выбором для летнего отпуска является поездка в крупные шумные города. Об этом психолог Алена Макарова рассказала порталу «Доктор Питер».

Специалист объяснила, что в таких условиях отдых будет невозможен, и человек лишь потеряет энергию, а не запасется новой.

«Есть места, которые точно не стоит посещать, когда вы хотите расслабиться и восстановиться. Это большие города с интенсивным ритмом жизни, постоянным шумом и загрязнением воздуха», — сказала Макарова.

Эксперт также отметила, что подобная поездка не просто не способствует отдыху, но еще и усугубит эмоциональное состояние и повысит уровень стресса.

Психолог предложила обратить внимание на пригородные зоны или города поменьше, если нужно запланировать отпуск именно в таком формате. Негативным фактором в мегаполисе является не только экология и шум, но и большие скопления людей, очередей, которые неизбежно провоцируют стресс.

Оптимальным вариантом Макарова времяпрепровождение на даче или в санатории. В первом варианте можно расслабиться и весело провести время, а второй поможет улучшить физическое состояние и поправить здоровье.

Если бюджет располагает к более дальнему путешествию, то хорошим решением станет поездка на море. Соленая вода и солнце отлично налаживают работу всех систем организма, а также оказывают релаксационное действие.

Для тех, кому хочется активностей без потери энергии, Макарова предложила вариант с поездкой на горный склон. Там можно заняться спортом, насытиться витаминами и свежим воздухом, что придаст силы и энергию на дальнейший рабочий год.

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