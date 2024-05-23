Без изнуряющих диет: как аппаратная косметология помогает в борьбе с лишним весом

В преддверии лета и сезона отпусков многие особенно активно интересуются темой похудения. И если для одних забота о фигуре и здоровье является неотъемлемой частью жизни, то у других время надеть спортивную форму и начать следить за своим питанием находится лишь с приближением самого теплого времени года. Однако порой сбросить лишние килограммы нужно как можно быстрее.

Сейчас одним из наиболее эффективных способов борьбы с лишним весом являются аппаратные методики похудения. Профессионалы обещают, что уже после первой процедуры клиенту удастся потерять около четырех сантиметров жира. О том, какого результата ждать от данных процедур и кому они противопоказаны, эксклюзивно Пятому каналу рассказала косметолог, кандидат медицинских наук Инесса Варлашкина.

Насколько эффективны аппаратные методики в борьбе с жиром

Аппаратные методики удаления жировых отложений эффективно воздействуют именно на локальные проблемные зоны тела. Этот факт важно знать перед походом к косметологу, чтобы избежать завышенных ожиданий.

«Если мы говорим о радиочастотном лифтинге, криолиполизе, технологии горячих волн, ультразвуковой липосакции и прочее. То есть мы воздействуем на какую-то определенную часть тела. Чаще всего это проблемная зона, с которой пациенту трудно справиться, при том, что он занимается спортом, прилагает какие-то усилия для этого», — объясняет косметолог.

Читайте также Укрощение аппетита: как быстро и безвозвратно сбросить лишние кило к пляжному сезону

В основном лишний жир образовывается на гормонозависимых зонах, именуемых «жировыми ловушками». У женского организма уязвимыми местами чаще всего становятся: часть живота над пупком и под ним, зоны над коленями и локтями, а также верх спины.

Жировые отложения на вышеперечисленных местах, как и на многих других локальных, хорошо поддаются воздействиям аппаратов.

«Если мы говорим об общем силуэте девушки, то, если она соблюдает диету, занимается спортом, можно использовать какие-то вакуумно роликовые методики <…>, которые помогут, скажем так, дренировать (удалить нежелательное жидкое содержимое) тело в целом», — комментирует эксперт.

Такие процедуры запускают метаболизм. Однако стоит понимать, что одних косметологических услуг недостаточно. Результат от любой аппаратной методики будет лучше в том случае, если пациент и сам работает над своим телом. Существует предубеждение, что после процедур нельзя заниматься спортом, но это миф. Важно не забывать о регулярной физической активности, следить за питанием и распорядком дня.

Упражнения помогают не только сбросить лишний вес, но и улучшить состояние организма в целом, что немаловажно после аппаратных методик похудения. Во время физической активности усиливается кровообращение и увеличивается потребление кислорода. За счет этого выделяются эндорфины (гормон счастья) и возрастает количество жизненной энергии.

Какие ощущения во время и после аппаратных методик похудения

В первую очередь аппаратная косметология, направленная на коррекцию фигуры — это воздействие на жировую ткань, а впоследствии ее разрушение. Однако некоторые виды методик также могут достаточно сильно влиять и на кожу.

«Естественно, стараются, чтобы это было большее воздействие на жировую ткань. Во время этого могут повреждаться адипоциты (основной тип клеток, из которого состоит жировая ткань). Разжиженная, скажем так, жировая ткань будет частично попадать в лимфатические сосуды и затем с током крови удаляться из организма», — рассказывает специалист.

Такая агрессивная работа с большим объемом жира может доставить пациенту дискомфорт. В первую очередь, в той области, над которой проводились манипуляции, начнется воспаление. Кроме того, если процедура была продолжительной, человек может почувствовать себя не очень хорошо немного позже.

Такие косметологические процедуры, как правило, сопровождаются умеренно болезненными ощущениями, ведь любые термические, ультразвуковые и радиочастотные повреждения так или иначе влияют на болевые рецепторы. Однако данный дискомфорт вполне терпимый, поэтому в анестезии во время сеанса нет нужды.

Хочется чего-то вкусненького: как избавиться от привычки заедать стресс

Как долго нужно делать аппаратные процедуры для похудения

Многие рассчитывают, что для достижения желаемого результата и избавления от лишнего веса достаточно посетить косметолога один или максимум два раза. Но это далеко не так. На самом деле необходимо пройти целый курс процедур, который состоит из 4-6 сеансов с интервалом минимум в неделю. Точное количество сеансов варьируется в зависимости от используемой технологии.

«Например, криолиполиз (метод воздействия на жир холодом). Это более длительные промежутки между сессиями. Если мы говорим об ультразвуковом липолизе — более короткие, на радиочастотных — еще короче», — объясняет косметолог.

Важно понимать, что несмотря на вид используемой методики, для достижения желаемого результата в любом случае необходимо проводить процедуру неоднократно. Тем, кто хочет ускорить появление эффекта, специалист советует не забывать самостоятельно прилагать к этому усилия. Физическая активность и правильное питание даже во время прохождения курса аппаратных процедур для коррекции фигуры не будут лишними. А вот от хирургических вмешательств, направленных на уменьшение жировой прослойки, необходимо отказаться. Они не только опасны для жизни, но и имеют достаточно длительный период реабилитации.

Чем различаются виды аппаратных методик похудения

Существует несколько видов аппаратных процедур для борьбы с лишним весом. При выборе курса незнающий человек может попросту растеряться и пойти на неподходящий ему метод.

Подобрать наилучший вариант может, конечно же, сам косметолог. Для этого профессионалу достаточно увидеть фигуру человека, узнать вес и особенности здоровья. Также немаловажную роль в этом вопросе играет возраст клиента.

«У всех в возрасте старше сорока очень часто начинает не хватать гормонов щитовидной железы. Как это сказывается? Это замедление метаболических процессов, то есть при том же калораже пищи вы уже можете набирать вес», — рассказывает специалист.

Также в организме страдающих от нехватки данных гормонов задерживается жидкость. Из-за этого ткани становятся отечными, а тело выглядит рыхлее и объемнее, чем раньше. Поэтому клиенту с такой проблемой стоит приготовиться к тому, что жировая прослойка будет уменьшаться гораздо медленнее.

«Если ткань допустимо рыхлая, то, возможно, будут делать процедуры ультразвуковые, которые направлены на компактизацию. И в дальнейшем дорабатывать либо руками, либо радиочастотными методиками, чтобы поработать с рельефом и качеством кожи», — говорит эксперт.

Радиочастотный аппарат для коррекции фигуры активно воздействует не только на жировую прослойку, но и на кожу. При работе данным способом одновременно происходит компактизация жировой прослойки и улучшение качества покрова.

Лазерный липолиз может воздействовать на жир как подкожно, так и через покров тела, при этом не повреждая его. От способа воздействия зависит скорость появления эффекта. Кроме того, если аппарат направлен на кожу, происходит ее стимуляция, в результате чего она выглядит значительно лучше.

Береги лицо смолоду: в каком возрасте пора колоть ботокс и филлеры

Одной из самых эффективных методик коррекции фигуры является работа канюлей (игла из гипоаллергенной медицинской стали с одним или несколькими отверстиями для препарата) с лазерным наконечником. Она надолго избавляет от лишней жировой ткани, хорошо стимулирует кожу и делает фигуру выразительной. Однако данные процедуры достаточно травматичны, ведь как минимум для них требуется сделать прокол. А в период реабилитации проявляются временные последствия — отеки, гематомы, неровности и другие образования.

Если же побочных эффектов хочется избежать или организм не готов к такой нагрузке, нужно отдавать предпочтение менее агрессивным аппаратным методикам похудения. При этом стоит приготовиться к тому, что результата придется ждать несколько дольше.

А тем, кому важно получить результат как можно быстрее, эксперт советует выбрать ультразвуковую методику. Эффект от процедуры будет заметен уже непосредственно во время ее проведения.