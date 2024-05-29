«Надо исходить из реалий»: Путин объяснил возможное исключение «Талибана»* из списка террористов

Российский президент ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Ташкенте.

В России планируют снять с «Талибана»* статус запрещенной организации. Во время пресс-конференции по итогам государственного визита Владимира Путина в Узбекистан обозреватель «Известий» Виктор Синеок поинтересовался, с чем связаны планы.

«Пришла новость, что Россия рассматривает возможность исключить „Талибан“ из списка террористических организаций. Как это решение принималось и как оно повлияет на наши отношения с Афганистаном? И когда вступит в силу?» —спросил он у Путина.

«Это постоянно обсуждается. Я сейчас не будут это никак комментировать, потому что отношения с „Талибаном“, с Афганистаном, постоянно на слуху. В Афганистане есть проблемы — они безусловные, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью — это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Но надо исходить из реалий, и соответствующим образом выстраивать отношения. Мы со многими партнерами в контакте, в том числе и в контакте с партнерами и в регионе Центральной Азии. И мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей и будем вместе формулировать эту позицию», — сказал Владимир Путин.

* — Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.