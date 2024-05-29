«Надо исходить из реалий»: Путин объяснил возможное исключение «Талибана»* из списка террористов

Эфирная новость 91 0

Путин: талибы* контролируют Афганистан, и с ними надо строить отношения

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Российский президент ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Ташкенте.

В России планируют снять с «Талибана»* статус запрещенной организации. Во время пресс-конференции по итогам государственного визита Владимира Путина в Узбекистан обозреватель «Известий» Виктор Синеок поинтересовался, с чем связаны планы.

 «Пришла новость, что Россия рассматривает возможность исключить „Талибан“ из списка террористических организаций. Как это решение принималось и как оно повлияет на наши отношения с Афганистаном? И когда вступит в силу?» —спросил он у Путина.

«Это постоянно обсуждается. Я сейчас не будут это никак комментировать, потому что отношения с „Талибаном“, с Афганистаном, постоянно на слуху. В Афганистане есть проблемы — они безусловные, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью — это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Но надо исходить из реалий, и соответствующим образом выстраивать отношения. Мы со многими партнерами в контакте, в том числе и в контакте с партнерами и в регионе Центральной Азии. И мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей и будем вместе формулировать эту позицию», — сказал Владимир Путин.

* — Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
89.26
0.82 96.89
0.65
Шесть знаков зодиака столкнутся с препятствиями: финансовый гороскоп на и...

Последние новости

0:58
В России запретят высаживать животных из пригородных электричек
0:39
Лакомство или опасный яд? Кому категорически нельзя есть черешню
0:21
Протесты в Молдавии: оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева
0:05
Идеально гладкое тело: плюсы и минусы разных способов удаления волос
23:38
«Раздавлен и уничтожен»: раскрыты все измены королевы Испании Летисии Филиппу VI
23:18
На кого похож? Николаева показала маленького сына от бывшего Волочковой

Сейчас читают

«Дайте грошей!»: «Соросята» с Порошенко с подачи США атакуют нелегитимного Зеленского
«Элемент запугивания»: за что поплатился задержанный в Молдавии Лунгу
«Кормил завтраками»: сына актера Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео