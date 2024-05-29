Как две капли: в Таиланде нашли двойника Киану Ривза
В Таиланде нашли двойника Киану Ривза
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Casey Flanigan; 5-tv.ru
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Его регулярно приглашают на мероприятия в качестве звездного гостя.
В Таиланде нашли двойника актера Киану Ривза. Видео с его участием собирают миллионы просмотров в интернете. На кадрах он готовит традиционные тайские блюда на улице и позирует для фотографов, разъезжая на байке.
Поклонники голливудского актера смогли узнать личность двойника — им оказался немец Адреас Калиас. Он работает поваром и часто приезжает в королевство, чтобы навестить родственников жены. По признанию Калиаса, удивительное сходство он заметил давно и успешно этим пользуется: регулярно участвует в развлекательных мероприятиях в качестве звездного гостя.
Ранее 5-tv.ru писал, что у солистов группы «На-На» были двойники.
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