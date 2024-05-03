Как две капли воды: у солистов группы «На-На» были двойники

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 81 0

Музыкант Юрин: у солистов группы «На-На» были двойники

Как две капли воды: у солистов группы «На-На» были двойники

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Зачем музыкантам были нужны «близнецы»?

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов нанимал двойников, похожих на солистов, которые выступали на концертах. Об этом рассказал бывший участник музыкального коллектива Валерий Юрин.

По словам певца, на первых порах группа гастролировала в двух составах. В одной был сам Юрин, а в другой солировал Владимир Левкин. Это не нравилось поклонникам, и они часто срывали концерты.

«Мы были на тот момент два узнаваемых солиста. Мне зрители на концертах кричали: „Где Левкин?“ А Левкину: „Где Юрин?“. Из-за этого были скандалы, зрители были недовольны», — рассказал Валерий изданию KP.RU.

Почему же нельзя было просто совместить Юрина и Левкина? Все просто. Два состава — это два концерта, соответственно, и двойная прибыль для Алибасова.

В итоге продюсером было принято решение найти двойника Юрина для другого состава. Им стал Владимир Асимов, он же после ухода Юрина занял его место.

Валерий Юрин также рассказал о том, что нашел несостыковку в биографии группы. По его словам, Вячеслав Жеребкин был в составе еще с 1986 года, а официально начал числится он в ней только с 1992 года. Причины певцу неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солист «На-На» Юрин заявил о краже его гонораров Алибасовым.

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