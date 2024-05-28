В Госдуме назвали побег украинского рукопашника в Россию выбором безопасности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Депутат Журова: рукопашник Кузнецов уехал туда, где чувствует безопасность

В Госдуме назвали побег украинского рукопашника в Россию выбором безопасности

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Решение сбежать с Украины спортсмен принял после ранения и лечения в госпитале, где медики вымогали взятки с больных.

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов выбрал безопасность, переехав в Россию. Об этом изданию Газета.ру заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Каждый сам видит свои риски для себя, для своей семьи, находясь там. Если у него были риски, ему там было неприятно, то он уехал туда, где ему комфортно выступать и жить. Туда, где, по его мнению, безопаснее. Не знаю, насколько он может быть полезен в России в своем виде спорта, это неолимпийская дисциплина. Но, в любом случае, он сможет здесь тренироваться», — отметила она.

По словам самого Кузнецова, решение перебраться в Россию он принял после ранения и лечения в госпитале Тернополя, где медики вымогали взятки с больных.

Кузнецов разработал целый план побега с Украины, согласно которому сначала поступил в военное училище, где активно занялся армейским рукопашным боем. Попав в сборную страны, он вместе с ней выехал на соревнования в Польшу. Там он ушел из расположения команды, перебрался в Чехию, где пробыл пять месяцев, а затем приехал в Россию.

На днях замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов вручил российский паспорт бывшему украинскому военнопленному Александру Ананьеву.

Украинец сдался в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки. Он попросил не включать его в обменные списки и дать возможность стать российским гражданином.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как боевик ВСУ Максим Лихачев угнал у своих же танк Т-64, добрался на нем до российских позиций на донецком направлении и сдался в плен.

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