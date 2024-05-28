«Он живет у меня»: сиделка Краско рассказала, как он доживает последние годы

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 66 0

Сиделка Дарья: Иван Краско доживает свои дни в одиночестве

«Он живет у меня»: сиделка Краско рассказала, как он доживает последние годы

Фото: Пименов Роман / ТАСС

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Народный артист России живет у сиделки и не видится с близкими.

Народный артист России Иван Краско одиноко доживает последние годы у сиделки Дарьи. Об этом женщина рассказала «МК».

Звезде 93 года. До недавнего времени он был абсолютно здоров, но после того, как переболел коронавирусом и перенес микроинсульт, стал хуже видеть. Сейчас сиделка у которой он живет, помогает Краско оформить инвалидность.

Познакомились Иван с Дарьей когда-то абсолютно случайно. Она подошла к нему сфотографироваться, артист пригласил ее на свой концерт. Воодушевившись его талантом, она не могла не подойти поблагодарить актера за доставленное удовольствие. Тогда-то Дарья и получила приглашение в помощники Краско.

Она рассказала, что его по-прежнему приглашают на крупные мероприятия, но вот в гости к ним совсем никто не приходит. Дети звезды звонят ему достаточно часто, но не могут приехать. Друзья Краско тоже с ним не видятся.

Фактически, сейчас его близким можно назвать сиделку. Она выходит с Иваном на прогулки, кормит и проводит время, чтобы ему не было одиноко. Дарья выразила огромное сожаление по поводу того, что такой почтенный человек проводит последние годы жизни в одиночестве.

«Мне вообще очень жаль, что все говорят такие громкие слова, особенно на праздниках, на каких-то мероприятиях: вот Иван Иванович, дорогой, великий человек, наш любимый! А по итогу он никому не нужен. Я с ним нахожусь круглосуточно, да, и телефон молчит от друзей. Вот как бы так», — рассказала Дарья.

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