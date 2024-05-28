В Белом доме допустили введение торгового эмбарго на российские товары

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

В США обвинили Россию в трансформации экономики в «фабрику для военной машины».

В Белом доме допустили введение торгового эмбарго на российские товары

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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США могут в перспективе ввести торговое эмбарго на российские товары. Об этом заявил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

«История с эмбарго не замечательная, но, если рассуждать в той степени, что Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы движемся к той точке, в которой де-факто придем к этому», — сказал он на конференции в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Сенат США 30 апреля одобрил законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России. Он подразумевает запрет не только на обогащенный уран, но и сырье, произведенное российскими компаниями или полученное по свопу (обмену) на него.

Президент США Джо Байден 13 мая подписал закон. Документ вступит в силу через 90 дней после этого. Соответственно, запрет на импорт урана из России начнет действовать 12 августа. Продлится он до 1 января 2028 года.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдеп США объявил о новых санкциях в отношении России.

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