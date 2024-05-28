Развод в унисон: Алсу и Нюша одновременно подали иски о расторжении браков

Прежде обе артистки всячески пресекали слухи о проблемах в своей семейной жизни.

Певицы Алсу и Нюша в один день подали иски о расторжении браков со своими супругами. Соответствующая информация появилась на портале мировых судей города Москвы.

Алсу была замужем за бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет. У пары трое детей, две дочери и сын. Слухи о том, что в их браке не все гладко, ходят давно. Хотя еще в феврале этого года певица утверждала, что у нее хорошие отношения с 46-летним супругом, и он постоянно дарит ей цветы и подарки.

«Жизнь внесла свои коррективы»: Алсу честно рассказала об отношениях с мужем

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Нюша была замужем за 43-летним бизнесменом Игорем Сивовым семь лет. Сначала у них родилась дочь, которую супруги назвали редким именем Серафима-Симба, а через пару лет у пары появился сын Саффрон. При этом слухи о многочисленных изменах Сивова не умолкали на протяжении почти всего брака.

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