В шаге от Майдана: парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах

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Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Фото, видео: © РИА Новости / Sputnik/РИА Новости; 5-tv.ru

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На улицы Тбилиси вышли тысячи протестующих.

Госдеп США уже успел осудить решение Грузии по закону об иноагентах. Парламент преодолел вето президента, и теперь американцы угрожают грузинам визовыми ограничениями, хотя напомню, что Тбилиси списал этот закон как раз у Вашингтона. Но теперь именно с флагами США и Евросоюза протестующие выходят на улицу. Сейчас они заполонили весь центр грузинской столицы. За ситуацией там следит корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

«Протестующие перекрыли еще одну городскую улицу. Как видите, это не очень нравится автомобилистам, но, видимо, им придется разворачиваться, потому что демонстрация пойдет дальше», — сообщил он с места событий.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии заявили о мечтах вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию.

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