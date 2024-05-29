Обвиняемый в педофилии сатанист Чулков оказался украинским неонацистом

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 73 0

«Известия»: обвиняемый в педофилии сатанист Чулков оказался украинским нацистом

Обвиняемый в педофилии сатанист Чулков оказался украинским неонацистом

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Эксцентричный приспешник дьявола не считает себя в чем-либо виновным.

Обвиняемый в педофилии сатанист Сергей Чулков или Носферату Злой, как он сам себя называет, оказался сторонником украинских неонацистов. Об этом сообщается в материале «Известий». Журналисты изучили соцсети и переписки преступника и вывели его на чистую воду.

Чулков был арестован в марте. Он призывал единомышленников «ориентироваться на опыт» украинских неонацистов из Misanthropic Division*, а также ордена сатанистов «Орден девяти углов» (Order of Nine Angles, ONA). 33-летний Сергей полагал, что «истинные сатанисты обязаны создавать свои объединения», а также называл секту и движение неонацистов «отличными примерами воинствующих группировок».

По версии следствия, с сентября по октябрь 2022 года Чулков несколько раз насиловал несовершеннолетнюю девушку — то в своей машине, то в квартире на Заводской улице Москвы. Лысый, покрытый оккультными татуировками человек с мачете в руках — так прошла его первая встреча с правоохранителями, постучавшими в дверь.

На счету обвиняемого нападения на женщин и мужчин на улице — безо всякого мотива, в багажнике Сергей хранил внушительную коллекцию ножей. Фигуру идеального сатаниста Чулков изложил в манифесте Liber666. Мать считает, что идеями нацизма Носферату увлекся после переезда в Москву из родного Пскова. Еще говорит у него аутоиммунное заболевание, влияющее на гормональный фон.

Официального трудоустройства не искал, получал доход от семейного бизнеса, вместо работы изучал биографии криминальных лидеров — вдохновлялся. Навыки истязаний практиковал на жертвах, которых разыскивал на улице. По его мнению, жертва изнасилования выглядела старше своего возраста, виновным себя не считает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой приговор суд вынес банде сатанистов, совершавших ритуальные убийства в регионах России.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ.

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