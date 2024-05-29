Российские бойцы в зоне СВО получили новейшие системы видеомониторинга

Эфирная новость 67 0

Передвижной диспетчерский пункт оборудован по последнему слову техники.

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Военнослужащие дорожно-комендантской службы получили новейший передвижной диспетчерский пункт, оборудованный по последнему слову техники. Сегодня, в День военного автомобилиста, Минобороны РФ опубликовало кадры работы подразделения в зоне СВО.

Перспективный комплекс предназначен для круглосуточного контроля и обеспечения безопасности передвижения военных колонн в тыловых районах. Он оснащен системами видеомониторинга, воздушного наблюдения и радиосвязи.

«Эта картинка, которая приходит с камеры, которая у нас есть. И оператор видит всю обстановку, которая находится на дороге. Также здесь находится место оператора БПЛА, который ведет наблюдение за дорогой и за обстановкой», — говорит командир передвижного диспетчерского пункта с позывным «Диспетчер».

В Луганской народной республике водителей поздравляют с днем военного автомобилиста прямо на дороге. Сотрудники ВАИ вручают каждому памятку с исторической справкой об образовании праздника.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
89.26
0.82 96.89
0.65
Шесть знаков зодиака столкнутся с препятствиями: финансовый гороскоп на и...

Последние новости

1:17
«Возникают мутации»: раскрыта связь между возрастом отца и риском аутизма у ребенка
0:58
В России запретят высаживать животных из пригородных электричек
0:39
Лакомство или опасный яд? Кому категорически нельзя есть черешню
0:21
Протесты в Молдавии: оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева
0:05
Идеально гладкое тело: плюсы и минусы разных способов удаления волос
23:38
«Раздавлен и уничтожен»: раскрыты все измены королевы Испании Летисии Филиппу VI

Сейчас читают

«Дайте грошей!»: «Соросята» с Порошенко с подачи США атакуют нелегитимного Зеленского
«Элемент запугивания»: за что поплатился задержанный в Молдавии Лунгу
«Кормил завтраками»: сына актера Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео