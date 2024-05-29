Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» выпустили после задержания

Эфирная новость 59 0

Алексей Лунгу только прилетел из России, где посетил форум БРИКС.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Молдавские пограничники вновь применяют меры к прибывшим из России. На этот раз в аэропорту Кишинева задержали лидера молдавской оппозиционной партии «Шанс».

Алексея Лунгу продержали там более трех часов. Причиной якобы стали некие запрещенные предметы, которые нашли у политика. Лунгу назвал свое задержание «постоянным и непрекращающимся давлением на оппозицию» и обвинил власти в превышении полномочий.

«Мы продолжаем наблюдать этот цирк! Я попросил предоставить документы и причины, по которым меня задерживают. Мне прямым текстом сказали, что не дадут! Молдова сегодня идет по пути диктаторского государства», — прокомментировал он.

Лунгу возвращался из Москвы, где он участвовал в мероприятии БРИКС. Ранее в аэропорту Кишинева уже задерживали молдавских оппозиционеров после визита в Россию — так же без объяснения причины.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
89.26
0.82 96.89
0.65
Шесть знаков зодиака столкнутся с препятствиями: финансовый гороскоп на и...

Последние новости

1:17
«Возникают мутации»: раскрыта связь между возрастом отца и риском аутизма у ребенка
0:58
В России запретят высаживать животных из пригородных электричек
0:39
Лакомство или опасный яд? Кому категорически нельзя есть черешню
0:21
Протесты в Молдавии: оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева
0:05
Идеально гладкое тело: плюсы и минусы разных способов удаления волос
23:38
«Раздавлен и уничтожен»: раскрыты все измены королевы Испании Летисии Филиппу VI

Сейчас читают

«Дайте грошей!»: «Соросята» с Порошенко с подачи США атакуют нелегитимного Зеленского
«Элемент запугивания»: за что поплатился задержанный в Молдавии Лунгу
«Кормил завтраками»: сына актера Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео