Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» выпустили после задержания

Молдавские пограничники вновь применяют меры к прибывшим из России. На этот раз в аэропорту Кишинева задержали лидера молдавской оппозиционной партии «Шанс».

Алексея Лунгу продержали там более трех часов. Причиной якобы стали некие запрещенные предметы, которые нашли у политика. Лунгу назвал свое задержание «постоянным и непрекращающимся давлением на оппозицию» и обвинил власти в превышении полномочий.

«Мы продолжаем наблюдать этот цирк! Я попросил предоставить документы и причины, по которым меня задерживают. Мне прямым текстом сказали, что не дадут! Молдова сегодня идет по пути диктаторского государства», — прокомментировал он.

Лунгу возвращался из Москвы, где он участвовал в мероприятии БРИКС. Ранее в аэропорту Кишинева уже задерживали молдавских оппозиционеров после визита в Россию — так же без объяснения причины.