Многовековая борьба: почему Таиланд так стремится стать участником БРИКС

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 77 0

Востоковед Котков: вступление Таиланда в БРИКС выгодно для королевства

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; ВКонтакте / Кирилл Котков / 580824997; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
БРИКС

Правительство королевства одобрило проект письма о намерении войти в объединение.

Стремление Таиланда в БРИКС является логичным следствием многовековой политики королевства. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал востоковед Кирилл Котков.

По его словам, Таиланд придерживается позиции многовекторности еще с XIX века. Во времена колонизации западными странами юго-восточной Азии, Таиланд, носивший в те годы название Сиам, предпочел договориться с нейтральными странами, не заинтересованными в распространении своего влияния, чтобы обеспечить себе независимость.

И теперь Таиланд продолжает придерживаться той же политики.

«Таиланд во многом обеспечил свою независимость в конце XIX — начале XX века, поэтому почему бы не попробовать здесь? Тем более, недалеко находится Китай. Они не граничат, и Таиланд гораздо меньше оглядывается на Китай, чем тот же граничащий с Китаем Лаос. Но, с другой стороны, Америка находится далеко, и ее присутствие в юго-восточной Азии не настолько сильное, как оно было до 1975 года, до окончания войны во Вьетнаме», — объяснил специалист.

Котков также отметил, что отношения России и Таиланда всегда были хорошими. И сегодня государствам особенно важно сотрудничать.

К тому же, Таиланд находится между Индией и Китаем — странами, составляющими основу БРИКС, поэтому вступление в организацию позволит королевству значительно увеличить объемы торговли, а также привлечь большее число туристов. Так что Таиланд получает от членства в объединении очевидные выгоды.

К слову, именно Таиланд является одним из самых любимых мест отдыха среди россиян.

Ранее 5-tv.ru объяснял, нужны ли БРИКС и ШОС новые страны-участницы.

Тема:
БРИКС
22 мая
Не количеством, а качеством: нужны ли БРИКС и ШОС новые страны-участницы
2 мая
«Низость и подлость»: США сорвали встречу БРИКС, затянув с выдачей виз представителям России
26 апр
Советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран
24 апр
«Есть желание»: Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС
18 апр
Это вам не «хваленное» НАТО: Колумбия хочет присоединиться к БРИКС
25 мар
«Идеальный выбор»: в Королевстве Эсватини назвали главную выгоду от вступления в БРИКС
20 мар
Владимир Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС
7 мар
«Планируем большое действо»: йогу включили в программу Игр БРИКС в Казани
5 мар
Интерес растет: поступил ряд новых заявок на присоединение к БРИКС
5 мар
БРИКС планирует создать платежную систему на блокчейне
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
89.26
0.82 96.89
0.65
Шесть знаков зодиака столкнутся с препятствиями: финансовый гороскоп на и...

Последние новости

1:17
«Возникают мутации»: раскрыта связь между возрастом отца и риском аутизма у ребенка
0:58
В России запретят высаживать животных из пригородных электричек
0:39
Лакомство или опасный яд? Кому категорически нельзя есть черешню
0:21
Протесты в Молдавии: оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева
0:05
Идеально гладкое тело: плюсы и минусы разных способов удаления волос
23:38
«Раздавлен и уничтожен»: раскрыты все измены королевы Испании Летисии Филиппу VI

Сейчас читают

«Дайте грошей!»: «Соросята» с Порошенко с подачи США атакуют нелегитимного Зеленского
«Элемент запугивания»: за что поплатился задержанный в Молдавии Лунгу
«Кормил завтраками»: сына актера Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео