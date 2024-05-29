Многовековая борьба: почему Таиланд так стремится стать участником БРИКС

Востоковед Котков: вступление Таиланда в БРИКС выгодно для королевства
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; ВКонтакте / Кирилл Котков / 580824997; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство королевства одобрило проект письма о намерении войти в объединение.
Стремление Таиланда в БРИКС является логичным следствием многовековой политики королевства. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал востоковед Кирилл Котков.
По его словам, Таиланд придерживается позиции многовекторности еще с XIX века. Во времена колонизации западными странами юго-восточной Азии, Таиланд, носивший в те годы название Сиам, предпочел договориться с нейтральными странами, не заинтересованными в распространении своего влияния, чтобы обеспечить себе независимость.
И теперь Таиланд продолжает придерживаться той же политики.
«Таиланд во многом обеспечил свою независимость в конце XIX — начале XX века, поэтому почему бы не попробовать здесь? Тем более, недалеко находится Китай. Они не граничат, и Таиланд гораздо меньше оглядывается на Китай, чем тот же граничащий с Китаем Лаос. Но, с другой стороны, Америка находится далеко, и ее присутствие в юго-восточной Азии не настолько сильное, как оно было до 1975 года, до окончания войны во Вьетнаме», — объяснил специалист.
Котков также отметил, что отношения России и Таиланда всегда были хорошими. И сегодня государствам особенно важно сотрудничать.
К тому же, Таиланд находится между Индией и Китаем — странами, составляющими основу БРИКС, поэтому вступление в организацию позволит королевству значительно увеличить объемы торговли, а также привлечь большее число туристов. Так что Таиланд получает от членства в объединении очевидные выгоды.
К слову, именно Таиланд является одним из самых любимых мест отдыха среди россиян.
Ранее 5-tv.ru объяснял, нужны ли БРИКС и ШОС новые страны-участницы.
- 22 мая
- Не количеством, а качеством: нужны ли БРИКС и ШОС новые страны-участницы
- 2 мая
- «Низость и подлость»: США сорвали встречу БРИКС, затянув с выдачей виз представителям России
- 26 апр
- Советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран
- 24 апр
- «Есть желание»: Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС
- 18 апр
- Это вам не «хваленное» НАТО: Колумбия хочет присоединиться к БРИКС
- 25 мар
- «Идеальный выбор»: в Королевстве Эсватини назвали главную выгоду от вступления в БРИКС
- 20 мар
- Владимир Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС
- 7 мар
- «Планируем большое действо»: йогу включили в программу Игр БРИКС в Казани
- 5 мар
- Интерес растет: поступил ряд новых заявок на присоединение к БРИКС
- 5 мар
- БРИКС планирует создать платежную систему на блокчейне
Читайте также
60%
0.82 96.89
0.65
Нашли ошибку?