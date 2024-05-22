Не количеством, а качеством: нужны ли БРИКС и ШОС новые страны-участницы

Замминистра иностранных дел Руденко: БРИКС и ШОС стремятся к эффективности
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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В чем польза или вред расширения международных объединений?
После начала спецоперации и перехода противостояния России и гегемона в лице США в более активную фазу, многие страны стремятся занять верную сторону в новом многополярном мире. За последние годы членами БРИКС и ШОС стали сразу несколько государств, есть и те, кто подал заявку на вступление в объединения. Не пострадает ли качество партнерства от растущего количества участников, рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с KP.RU.
С 1 января 2024 года в БРИКС насчитывается уже десять стран. Не отстает от них и ШОС, который примет своего юбилейного члена уже в июле — им с огромной вероятностью станет Белоруссия. По словам эксперта, чем больше стран становится союзниками, тем сильнее становятся обе организации.
«Мы не гонимся искусственно за количеством. Нам в первую очередь важно качество этой организации, ее эффективность, влияние в мире. На первое место я бы в этой связи поставил не расширение как самоцель, а именно повышение качества ШОС. Поэтому сейчас необходимо сконцентрироваться на том, как адаптировать организацию к новому численному составу. Я имею в виду прошлогоднее вступление в ряды ШОС Ирана. А чуть позже в этом году — и Белоруссии. Все же это новые члены», — объясняет эксперт.
Он также отмечает, что в очереди на вступление в тот же ШОС сегодня уже находится порядка пяти-шести государств. Однако развитие каждого из членов организации все-таки важнее номинального количества стран-участниц.
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