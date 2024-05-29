Российские пограничники готовы вернуть Эстонии демонтированные на Нарве буи

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Таллин установил их без согласования с Москвой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru; 5-tv.ru

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Российским пограничникам пришлось демонтировать навигационные буи, которые Таллин установил в акватории общей реки Нарва. Как минимум, 26 из них оказались на территории РФ, хотя разрешения на это Москва не давала. Как сообщает 78.ru, после урегулирования пограничного инцидента российская сторона готова вернуть их Эстонии.

К слову, эстонцев заранее предупреждали о том, что РФ не согласна с таким расположением, когда установка буев только планировалась, однако претензии России были просто проигнорированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Эстонии поставили буи без согласования с Россией. Стоит отметить, что эстонские пограничники в апреле 2023 года поднимали вопрос установки 253 буев на Нарве. Однако Россия отказала. В частности, она не согласилась с установкой 125 буев, которые находились бы на ее территории.

Таллин это не остановило, поэтому 13 мая в нижнем течении Нарвы появились 50 буев, 26 из которых не были согласованы с Москвой и нарушали границу. Через четыре дня при совместной проверке помощниками пограничных представителей было выявлено, что эстонское судно пересекло границу во время монтирования буев.

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