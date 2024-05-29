На Камчатке разыскивают браконьеров, стрелявших с борта вертолета по медведям. Все это произошло в природном заказнике. Охотникам-нелегалам грозит до пяти лет колонии. А в Красноярском крае двоих жителей уже задержали за незаконный отстрел лосей. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Разрешений не было, но охота на медведей велась, причем с вертолета. Браконьеры скрылись. Их личности управляющий заказником не раскрывает.

«На части заказника есть охотугодья, в которых совершена охота в зимнее время на пушного зверя и плюс — на медведя. Подняли все записи, естественно, непосредственно на эти даты не получал никто разрешения на посещение заказника», — говорит директор заказника «Река Удочка» Виктор Фуряев.

Вертолет, к которому была за голову привязана туша медведя, заметили в конце апреля. Местный егерь заснял охотников. Туши животных они разделывали на месте. По предварительным данным, вертолетов было два. Ни на одном из них, по данным источников, следов пороха не найдено. Версии, что с борта стрельба не велась, придерживается и один из пилотов.

«Почему вертолет не может перевозить груз? А что в этом такого? Привязан. Ну и что, что он привязан? Он что там, мучается, живой?» — говорит пилот вертолета Геннадий Крошкин.

По правилам, охота с применением транспорта на территории заказника запрещена. И карается штрафом до миллиона рублей либо лишением свободы от трех до пяти лет.

«Есть ограничения по способам охоты. Есть ограничения по полу, по возрасту. То есть нельзя добывать медведя с медвежатами. Основной запрет, который карается, в том числе и уголовно, самое тяжкое считается нарушение — это применение автомототранспортных средств», — уточнил охотовед Владимир Гордиенко.

Егерь написал заявление в полицию и предоставил все доказательства незаконной охоты. Подобные дела, как правило раскрываются.

Других браконьеров в Красноярском крае полиция искала два года. Они безжалостно расстреляли двух медведей. Итог — три уголовных дела.

Охотятся браконьеры не только на медведей. В Красноярском крае задержали двух убийц лосей. Установили охотников по фотографиям и видео в соцсетях. Задержанные выплатят штраф 160 тысяч рублей. Мужчинам также грозит до пяти лет лишения свободы.