«Энергия захлестывает»: Александр Петров рассказал о важных жизненных принципах

Как они повлияли на его судьбу?

Актер Александр Петров признался в интервью 5-tv.ru, что всегда много отдавал всего себя людям.

Такой принцип у него сформировался благодаря воспитанию родителей, счастливому детству, а также благодаря школьным учителям и впоследствии университетским педагогам.

«В меня это как-то все с детства закладывалось, что я должен отдавать», — говорит Петров.

Однако Петров признался, что у него в жизни бывают такие периоды, когда его может «переклинить», и он напрочь забывает об этом важном правиле жизни. Обычно актер понимает это тогда, когда в жизни что-то идет не так.

«И ты такой: так, а почему не то?», — говорит артист.

Потом ты начинаешь вспоминать что не так, и все встает на вои места.

«Как только ты начинаешь отдавать, ты сразу мгновенно получаешь назад. Например, приходишь домой уставший, хочешь себя пожалеть, отдохнуть. Однако, когда начинаешь отдавать, то энергия сразу тебя захлестывает в обратную сторону, и перед тобой открываются все двери», — говорит Петров.

«Нравится фраза: отдавать и не просит ничего взамен. Это очень важная штука», — подытоживает актер.

Более подробно о том, почему создатели фильма «Лед» решили снять третью часть, о музыкальной карьере Петрова, а также о его главных жизненных принципах смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.