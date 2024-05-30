Сбалансированный подход: в Правительстве одобрили предложения Минфина по налоговым изменениям

Эти изменения коснутся не всех. Не случайно подобную налоговую систему часто называют справедливой. По предварительным оценкам, ее действие почувствуют на себе не более 3% граждан. Кто именно — расскажет мой корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Донастройка фискальной системы обретает четкие параметры. Главный из которых — изменения в налоге на доходы физических лиц. Для большинства — тех, кто получает до 2,4 миллиона рублей в год, ставка по-прежнему 13%. При большем доходе — до пяти миллионов в год — она вырастет до 15 процентов. Следующая ступень — в 18% — для тех, кто зарабатывает до 20 миллионов. Если до 50, то уже все 20%. И максимальная ставка — в 22% — для всех, чьи доходы превышают эту сумму.

«Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или два миллионов человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год. Важно, что люди будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с превышения. С базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. К примеру, человек, зарабатывающий 250 тысяч рублей в месяц, заплатит всего тысячу рублей дополнительно», — уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Или 12 тысяч в год. Те же, кто зарабатывает, например, 400 тысяч в месяц, по итогам года заплатит дополнительно 48 тысяч рублей. Это ключевой момент, в котором как раз и выражается суть прогрессивный шкалы, задача которой — более справедливое распределение нагрузки для всех групп граждан.

«Это дополнительное выравнивание для семей — не настолько обеспеченных. Определенный рост нагрузки для семей — наиболее богатых. То есть разрыв, естественно, сохраняется, но он будет меньше. И направление расходов, которые уже озвучены, — это дополнительная социальная поддержка: развитие инфраструктуры — школ, больниц, дорог. Всего, что важно для социальной сферы и экономики», — отметил первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.

В правительстве подчеркивают, что изменения должны помочь тем, кто нуждается в особой поддержке. Для этого предусмотрен частичный возврат уплаченного НДФЛ для малообеспеченных семей с детьми. Если в семье два ребенка или больше, а доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума на человека — это чуть менее 320 тысяч в год — можно будет получить обратно 7% из уплаченных 13.

«Такой своеобразный кешбэк для них. В результате этого вычета, по факту, их налоги сократятся, причем сократятся до 6 процентов», — подчеркнула председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО ОП РФ Елена Тополева-Солдунова.

Кроме того, для участников специальной военной операции ставка подоходного налога вообще не изменится. Как и налоговая политика в отношении самозанятых — государство намерено сдержать свое обещание: не менять условия их работы.

«У нас самозанятых десяти миллионов сегодня. Еще несколько лет этот льготный налоговый режим будет продлен. Очевидно, он пользуется спросом, и мы договорились еще в 2018 году, когда принимали решение о введении такого специального режима, не менять правила», — сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Налоговые изменения должны сделать бюджетную политику более сбалансированной. Но главное — адресно направить дополнительные доходы на решение наиболее острых социальных задач, строительство инфраструктуры и развитие экономики. Все то, что заложено в национальных целях нашей страны как минимум на ближайшие шесть лет.

«Получат, естественно, бюджетные возможности государства, больший уровень необходимой социальной помощи, а также страна просто рванет вперед в честь достижения национальной цели развития за счет более такого быстрого использования ресурсов, полученных, в первую очередь, с той высокой небольшой прослойкой именно тех, кто может это себе позволить», — считает председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Предполагается, что позволить себе это сможет бизнес, прежде всего, — крупный. Ставку налога на прибыль планируется поднять — с 20 до 25%. При этом в Минфине готовы отказаться от экспортных пошлин, которые привязаны к курсу валюты, а собранные средства направить на поддержку технологических и инфраструктурных проектов и самих компаний. Особые условия ждут малые и средние предприятия. Подход к упрощенной системе налогообложения изменится. Верхняя планка доходов, к которым она применяется, вырастет со 150 до 450 миллионов рублей. Сделано это, в том числе, чтобы избежать искусственного дробления бизнеса. Тем предпринимателям, кто пользовался такой лазейкой, дают второй шанс — работать «в белую». В виде налоговой амнистии.

«Действующий на сегодня такой порядок — это вот малый бизнес со своими 250 миллионами доходов, и потом резко большой, с НДС, с налогом на прибыль, со всеми вытекающими тяжелыми новыми последствиями. Правительство предложило вариант плавного перехода», — отметил директор ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Бизнес при этом сможет выбирать. Например, то, как платить налог на добавленную стоимость. Предложено два варианта: либо ставка в 20% и возможность претендовать на все налоговые вычеты, либо платить без вычетов, но всего 5 или 7 процентов, в зависимости от дохода.

«Компании получают возможность сокращать свою налогооблагаемую прибыль за счет расходов на научные исследования и разработки. Это стимулирует в нужном государству и рынку направлении. Ну, например, та же самая история с инвестиционными налоговыми вычетами, которые теперь становятся бессрочными на региональном уровне», — добавил первый заместитель генерального директора ЦСР Глеб Покатович.

Изменения коснутся и тех, кто извлекает доход из ценных бумаг или дивидендов. Кто получает до 200 тысяч в год, — заплатит 13% если больше — 15%. В правительстве особо подчеркивают: предложенная донастройка в перспективе должна благоприятно сказаться и на инфляции. Устойчивость бюджета позволит снизить ключевую ставку, а, следовательно, привлечь дополнительные инвестиции — во все сферы экономики.