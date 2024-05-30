Жертва политических гонений: присяжные не смогли вынести вердикт по делу Трампа

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 73 0

Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Дональда Трампа

Жертва политических гонений: присяжные не смогли вынести вердикт по делу Трампа

Фото: Reuters / Jabin Botsford

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Экс-президента США обвиняют в фальсификации документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Двенадцать присяжных, личность которых держится в строгой тайне, не смогли вынести решение по делу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Разбирательства проходили в суде Нью-Йорка, сообщил телеканал NBC.

«Присяжные разошлись на сегодня <…> после нескольких часов обсуждений», — сообщили журналисты.

Отмечается, что заседание продолжится в четверг.

Известно, что присяжным запретили читать информацию о деле бывшего главы Белого дома в интернете. Также им запрещено делиться какой-либо информацией о процессе.

Присяжные занимаются определением вины Трампа по 34 пунктам, которые были предъявлены ем по делу о фальсификации документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Сам Дональд Трамп свою вину отрицает и называет себя «жертвой политических гонений».

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп продал личный самолет из-за огромных трат на суды.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
89.79
0.53 97.13
0.24
Грядет непростое время: какие знаки зодиака столкнутся с трудностями в лю...

Последние новости

20:38
Национальная интернет-премия: проект НМГ «Пацаны меняются» победил в номинации социальная интернет-акция
20:30
Дотянуться до мирных: как украинские спецслужбы готовили серию терактов в Крыму
20:14
«Чудовищное разрушение»: Домогаров раскроет подробности ухода из театра Моссовета
20:05
Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк
19:58
Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России
19:42
Фонтаны лавы бьют в небо: в Исландии началось извержение вулкана

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
Мартынов о безразличии нынешнего общества: «Пырнули ножом — все проходят мимо»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео