Жертва политических гонений: присяжные не смогли вынести вердикт по делу Трампа
Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Дональда Трампа
Фото: Reuters / Jabin Botsford
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Экс-президента США обвиняют в фальсификации документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Двенадцать присяжных, личность которых держится в строгой тайне, не смогли вынести решение по делу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Разбирательства проходили в суде Нью-Йорка, сообщил телеканал NBC.
«Присяжные разошлись на сегодня <…> после нескольких часов обсуждений», — сообщили журналисты.
Отмечается, что заседание продолжится в четверг.
Известно, что присяжным запретили читать информацию о деле бывшего главы Белого дома в интернете. Также им запрещено делиться какой-либо информацией о процессе.
Присяжные занимаются определением вины Трампа по 34 пунктам, которые были предъявлены ем по делу о фальсификации документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Сам Дональд Трамп свою вину отрицает и называет себя «жертвой политических гонений».
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп продал личный самолет из-за огромных трат на суды.
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