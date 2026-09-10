Трамп: США хватит нефти из Венесуэлы на 500 лет

Энергетическая сделка с Венесуэлой позволит США получить доступ к 65 миллиардам баррелей нефти, которых стране хватит на 500 лет. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на съезде представителей республиканской партии в Далласе.

В своей речи президент назвал двустороннее соглашение между Вашингтоном и Каракасом по энергоресурсам «крупнейшей нефтяной сделкой», а также одной из самых масштабных в истории США.

«65 миллиардов баррелей наши, и знаете, что это значит? Это на всю жизнь, 500 лет», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Трамп заявил, что США уже носят статус крупнейшего мирового производителя нефти. Он охарактеризовал современное состояние отношений между Вашингтоном и Каракасом как отличное и добавил, что именно заключение сделки повлияло на их статус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что достижение сделки с США привела к серьезным разногласиям внутри Венесуэлы. По итогам проведенного по этой теме опроса было установлено — половина его участников считают, что соглашение окажет на Каракас меньшее влияние, чем на Вашингтон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.