Трамп: США хватит нефти из Венесуэлы на 500 лет

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 41 0

По его мнению, статус двусторонних отношений повысился после заключения сделки.

США завладели запасами венесуэльской нефти — слова Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Aleksander Lyskin

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Энергетическая сделка с Венесуэлой позволит США получить доступ к 65 миллиардам баррелей нефти, которых стране хватит на 500 лет. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на съезде представителей республиканской партии в Далласе.

В своей речи президент назвал двустороннее соглашение между Вашингтоном и Каракасом по энергоресурсам «крупнейшей нефтяной сделкой», а также одной из самых масштабных в истории США.

«65 миллиардов баррелей наши, и знаете, что это значит? Это на всю жизнь, 500 лет», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Трамп заявил, что США уже носят статус крупнейшего мирового производителя нефти. Он охарактеризовал современное состояние отношений между Вашингтоном и Каракасом как отличное и добавил, что именно заключение сделки повлияло на их статус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что достижение сделки с США привела к серьезным разногласиям внутри Венесуэлы. По итогам проведенного по этой теме опроса было установлено — половина его участников считают, что соглашение окажет на Каракас меньшее влияние, чем на Вашингтон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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