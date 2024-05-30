В Перми нашли останки расстрелянных фрейлин семьи Романовых

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 89 0

В Перми нашли останки убитых фрейлин Романовых Шнейдер и Гендриковой

В Перми нашли останки расстрелянных фрейлин семьи Романовых

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Место захоронения Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер будет освящено.

Останки расстрелянных фрейлин царской семьи Романовых Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер найдены в Перми, об этом в соцсетях рассказала руководитель издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая.

По ее словам, место захоронения женщин будет освящено — церемония пройдет 9 июня, затем священнослужителями будет проведена заупокойная литургия.

В сети можно найти информацию, что Шнейдер и Гендрикова после ареста Романовых поехали с ними в ссылку в Тобольск, а потом в Екатеринбург. Там их и заключили под стражу. После убийства царской семьи их отправили в пермскую тюрьму, а в 1918-м расстреляли вместе с группой заключенных на Сибирском тракте. В 2009-м Генпрокуратура РФ реабилитировала репрессированных из окружения Романовых — всего 52 человека, среди которых и фрейлины.

С фамилией Романовых историки неизменно связывают неординарную личность, «святого старца» Григория Распутина. Ему приписывали много страшных и чудесных деяний, о нем складывали легенды. А еще его называли пророком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие предсказания Распутина сбываются прямо сейчас.

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