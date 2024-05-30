«Чудовищное разрушение»: Домогаров раскроет подробности ухода из театра Моссовета

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 49 0

Домогаров собирается вернуться на сцену и рассказать о театре имени Моссовета

«Чудовищное разрушение»: Домогаров раскроет подробности ухода из театра Моссовета

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Народный артист РФ не собирается завершать свою карьеру и готовит большой материал.

Народный артист России Александр Домогаров не собирается уходить со сцены после увольнения из театра имени Моссовета, подробности которого пообещал рассказать в ближайшее время. Об этом актер сообщил в своем Telegram-канале.

Домогаров проработал в театре имени Моссовета 29 лет. Однако после прихода нового руководства в культурном учреждении начались конфликты, из-за чего артист и принял решение уйти.

«Я был свидетелем чудовищного разрушения Театра — уникальной школы, десятилетиями создаваемой выдающимися мастерами. Я много говорил об этом, но услышан не был. Я считаю, что театра больше нет, зато есть катастрофическое неуважение к артистам, профессии и зрителю», — указывал актер в своем открытом письме театру, текст которого было опубликовано в MK.RU.

Заявление об увольнении Домогарова было подписано 28 мая.

«Готовим материал о том, что же действительно происходило, происходит и к чему пришел этот театр», — пообещал артист.

При этом Домогаров не планирует завершать свою карьеру. Он продолжит свою работу уже в Театре Российской Армии, где примет участие в постановках «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова и «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Домогаров ушел из театра имени Моссовета.

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