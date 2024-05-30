Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец уходит в отставку с поста

Решение принято по итогам встречи с главой полуострова.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец ушел в отставку. Об этом заявил в Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

«Провел встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал он.

Аксенов добавил, что соответствующее решение принято в рамках плановой ротации кадров. Должность министра ЖКХ Крыма займет глава ресурсоснабжающей компании «Вода Крыма» Максим Новик.

Сергей Донец возглавлял министерство ЖКХ полуострова с 2021 года, а до этого два года трудился заместителем главы этого ведомства.

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