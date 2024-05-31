Никто не приедет: проверка ждет станции скорой помощи в Ленобласти

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Проверка ждет станции скорой помощи в Ленобласти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В Кингисеппе в рабочем состоянии только три машины.

Масштабная проверка ждет все станции скорой помощи в Ленобласти. Причина просто шокирует — в Кингисеппе у мужчины случился сердечный приступ, но врачи к нему так и не приехали, потому что большая часть машин просто сломана. Некоторые пациенты ждут приезда неотложки по пять часов, и это в городе с 80-тысячным населением. Корреспондент «Известий» Максим Бажанов разбирался в проблеме.

С этой станции скорой помощи Кингисеппского района на линию выходят каждый день два, в лучшем случае три автомобиля.

По словам водителей — машины не ремонтируют уже больше полугода, нет ни запчастей, ни механиков,

Горят датчики АБС, стерты тормозные колодки, лысая резина. На таких автомобилях просто опасно выезжать на дорогу. Таких автомобилей здесь большинство. Из 12 машин исправными считаются только два автомобиля. И они обслуживают население численностью более 80 тысяч человек

Главврач больницы считает, что с материальной базой все нормально, не хватает персонала.

«У нас автомобили все в наличии, мы укомплектованы. У нас все машины есть. Вопрос стоит кадровой укомплектованности. Мы испытываем сложность с этим, но постоянно ведем набор персонала», — рассказал он журналистам

В регионах с большой плотностью населения предусмотрена одна бригада скорой на десять тысяч человек. Для оказания экстренной помощи она должна прибыть в течение 20 минут, для неотложной — в течение двух часов. Но в Кингисеппе к ребенку одной из жительниц — ехали все пять.

«Прождали мы скорую около пяти часов. В итоге решили ехать своим ходом, потому что время было уже позднее, было уже в районе половины девятого. Уже решили ехать на такси, потому что боль не прекращалась, температура сильно вверх не поднялась, но и не спадала», — вспоминает Мария.

«Здесь психологическая большая нагрузка. Конечно, хотелось бы просто прийти, сесть на исправную машину и выполнить свои обязанности без риска для жизни окружающих», — отмети водитель «скорой» Сергей Неверов.

После приезда нашей съемочной группы на станции обещали провести большую проверку. Докладывать о ее результатах будет глава комитета здравоохранения Ленинградской области.

«В связи с обращением сотрудников станции скорой медицинской помощи Кингисеппского района о неудовлетворительном содержании парка автомобилей, зампредседателя правительства по социальному блоку Николай Емельянов дал поручение главе областного комздрава Александру Жаркову представить доклад по техническому обслуживанию и состоянию автомобилей скорой помощи во всех районах Ленинградской области», —доложились власти.

Пока же в городе позволить себе скорую помощь могут только очень богатые люди. Вызов частников — обойдется, в среднем, в 12-15 тысяч рублей.

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