«Россия — это научная держава»: в Москве собрались самые именитые академики стран БРИКС

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В Москве собрались самые именитые академики стран БРИКС

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Ученых не остановили западные санкции.

В Москве собрались самые именитые академики стран БРИКС, чтобы обсудить организацию единого научного образовательного пространства. Интерес к российской науке со стороны зарубежных партнеров растет, несмотря на все западные санкции.

«Мы начинаем их убежать, что американская пропаганда была ложью. Мы не третья страна, как были первой научной державой, так и остаемся. И это новое предложение фактически формировать новое движение в сфере биогенетической безопасности», —рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Глава Курчатовского института отметил, что сегодня работы в области биологической и биогенетической безопасности являются одним из приоритетов. Ну а научные успехи только усилили европейские организации по ядерным исследованиям, говорят ученые.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Таиланд так стремится стать участником БРИКС.

 

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